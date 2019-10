Piatek non è più indispensabile. Il polacco delude, Leao in ascesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Genova era stato idolo assoluto per cinque mesi, nei quali aveva messo a segno la bellezza di 19 reti. Krzysztof Piatek sperava di ritrovarsi nel suo primo stadio italiano, ma si è dovuto scontrare di nuovo contro l'amara realtà: l'attaccante polacco ha perso la magia, quella capacità innata di trasformare ogni azione in un potenziale pericolo. Colpa sicuramente di un sistema di gioco che non ne esalta le doti da grande finalizzatore, ma il Pistolero non può essere totalmente esente da responsabilità.

Corpo estraneo - Il primo tempo è l'emblema di tutto l'inizio di stagione. Piatek vaga senza una meta per tutta la metà campo avversario, non riesce a dialogare con i compagni, né a far salire la squadra. Ha un sussulto, intorno alla mezzora, quando riesce a mandare in porta Kessie; poi nient'altro, in linea con quasi tutte le altre prestazioni. Un'involuzione davvero inaspettata per un giocatore su cui il Milan ha riposto grandi speranze e quella maglia numero 9 che continua a essere pesante.

Il giovane in rampa di lancio - Dopo averlo incensato in conferenza stampa, Giampaolo gli dà il colpo di grazia lasciandolo negli spogliatoi insieme a Calhanoglu. E il sostituto, Rafael Leao, è di nuovo decisivo: rapido, sempre nel vivo della manovra, grande tecnica e dribbling. Il 20enne portoghese e Paquetà cambiano l'inerzia del match e consentono al Milan di tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive. La sosta porterà consiglio, ma la strada sembra essere tracciata: Piatek non è più indispensabile.