Piatek o Leao al fianco di Ibra? Pioli studia l'abito per il suo Milan

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è voluto andare a Milanello per un allenamento soft. L'idea dello svedese, spiega la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di essere in campo già lunedì contro la Samp, anche se la data più probabile resta il 15 gennaio contro la SPAL in Coppa Italia. A prescindere dalla data di debutto, la rosea ipotizza il vestito tattico del Milan una volta che lo svedese sarà al centro dell'attacco.

Il Milan con Leao - Se come sembra si continuerà sul 4-3-3, allora il favorito per affiancarlo diventerebbe Rafael Leao, vista la sua corsa e la sua imprevedibilità, qualità che potrebbero essere esaltare dall'Ibrahimovic rifinitore. Sulla destra, invece, spazio a uno fra Calhanoglu e Suso col turco favorito vista la possibilità di passaggio al 4-4-2 (modulo complicato per Suso).

Il Milan con Piatek - Difficile, oggi, immaginare un Milan con Ibra e Piatek insieme dall'inizio, in un classico attacco a due. Lo svedese ha bisogno di essere il punto di riferimento offensivo e Piatek potrà trovare spazio al suo fianco solo se darà garanzie in fatto di gioco corale e partecipazione alla manovra. Alle loro spalle dovrebbe esserci un trequartista 'alla Boateng'.