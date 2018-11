Piatek parte dalla panchina. Genoa rinuncia al Pistolero per la prima volta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa può davvero rinunciare a Krzysztof Piatek? Ivan Juric ha deciso di provare a fare a meno del bomber polacco che, contro l'Inter, inizierà la gara per la prima volta dalla panchina. Nelle dieci gare di campionato fin qui disputate, infatti, il talentuoso attaccante è sempre sceso in campo dall'inizio.

Il mister del grifone ha però visto il classe '95 in difficoltà nelle ultime uscite, rispettivamente contro Juventus, Udinese e Milan. Qualche giro a vuoto di troppo, senza riuscire a colpire come fatto nelle prime sette partite di Serie A. E allora anche Piatek ha bisogno di rifiatare, in avanti il Genoa proverà a fare punti a San Siro schierando l'ex di turno Pandev insieme a Kouamé. Lasciando così la possibilità, al Pistolero, di caricare le munizioni per i prossimi gol.