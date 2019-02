Piatek risponde a Freuler. Il primo tempo di Atalanta-Milan finisce 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è da poco concluso il primo tempo di Atalanta-Milan. Dopo i primi 45 minuti il risultato è di 1-1 grazie alla reti di Freuler e Piatek

SPRINT ATALANTA - I padroni di casa iniziano la gara con il piede sull'acceleratore. L'Atalanta nei primi 10 minuti di gara costringe il Milan nella sua metà campo, anche se, eccezion fatta per un colpo di testa di Djimsiti, i rossoneri non corrono particolari pericoli.

DOPPIA OCCASIONE DELL'EX - L'Atalanta fa la gara, ma sono del Milan le occasioni più ghiotte: in entrambi i casi è l'ex Kessie a fallire il colpo grosso. Prima un tiro da fuori bersaglio da ottima posizione, poi un colpo di testa ravvicinato che non trova lo specchio della porta.

LA SBLOCCA FREULER - La gara si accende, entrambe le squadre cercano la giocata vincente per sbloccare la partita. Poco dopo la mezz'ora è l'Atalanta a passare in vantaggio. Ilicic stellare, entra in area, mette a sedere Rodriguez con una finta e serve in maniera perfetta l'accorrente Freuler. Lo svizzero calcia di prima intenzione e Donnarumma riesce solo a toccare: non basta, il pallone carambola sul palo e finisce in rete.

PAREGGIA IL PISTOLERO - Quando ormai il primo tempo stava per andare in archivio, è arrivato l'incredibile pareggio del Milan. L'autore del gol? Tanto per cambiare il solito Piatek, che trova un capolavoro di sinistro. Cross dalla trequarti di Rodriguez, il polacco anticipa Djimsiti e batte Berisha con una splendida girata. Il primo tempo termina 1-1.