Dopo la presentazione come nuovo giocatore del Milan Krzysztof Piatek ha voluto salutare, tramite i social, i suoi ex tifosi al Genoa: "Questa è una dedica per il Genoa Cfc, i suoi tifosi, la città di Genova con le sue bellezze e i suoi abitanti. Vi voglio bene e vi ringrazio tutti, mi sono sentito come a casa e vi ringrazio tutti con affetto! Grazie per tutto".