Piatek scatenato si esalta a San Siro: Milan in semifinale di Tim Cup

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

I pochi potevano immaginarsi un Milan vittorioso in Coppa Italia dopo aver visto le formazioni iniziali contro il Napoli. Gennaro Gattuso ha optato per il turnover, cambiando quattro esterni rispetto a sabato scorso, eppure la squadra rossonera ha risposto presente e si è affidata soprattutto al nuovo bomber Krzysztof Piatek, il cui impatto a San Siro è stato devastante contro il Napoli: “Il secondo gol se l’è inventato. Negli ultimi venti metri è un cecchino. Siamo contenti di averlo con noi, ma oggi bisogna fare i complimenti a tutta la squadra”, ha spiegato Gattuso a fine partita. “Abbiamo saputo soffrire e abbiamo difeso bene. Poi Piatek ha fatto la differenza. Oltre alla doppietta che si è inventato, vedere un giocatore affrontare e lottare con Koulibaly è incredibile. Non è facile, Kalidou insieme a Skriniar sono quelli che ne hanno di più nel nostro campionato. Complimenti a Piatek, ma ora bisogna stare tranquilli, lavorare e non dimenticarsi di Patri Cutrone che è un ragazzo che ci ha dato tantissimo. Godiamoci la serata e poi subito testo al campionato".

Lo stesso attaccante ex Genoa ricorderà per sempre questa sfida contro gli azzurri di Ancelotti: "Mi a spettavo una notte così, l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. È solo l'inizio. Entrambi i gol bellissimi, anche se sono diversi. Prima della gara ho parlato con Laxalt e Borini, ho chiesto loro di darmi la palla alta e lunga perché la preferisco. Nella seconda rete avevo di fronte Koulibaly ed è andata bene. Oggi bene, ma io già penso a Roma contro la Roma".