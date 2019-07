Piatek sicuro: "Ho grandi speranze per il Milan di Giampaolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa a ESPN, l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek ha parlato anche del nuovo corso rossonero targato Marco Giampaolo: "Ho grandi speranze per il Milan di Giampaolo. Spero che giocheremo con due punte. Facciamo molte sedute tattiche per capire come muoverci e spero davvero che tutto sarà grandioso e soprattutto che si possa giocare bene a calcio quest'anno. I tifosi del Milan sono grandiosi. Mi sono sentito sempre meglio a San Siro nel corso della passata stagione e credo che nella prossima sarà lo stesso".