© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Krzysztof Piątek spara ancora. Il terzo gol del Milan porta la firma del polacco, al quarto gol in quattro partite con la maglia rossonera. Pastrocchio difensivo del Cagliari, Cragno riesce a dire no a Calhanoglu in uscita al limite dell'area, ma la palla finisce a Piatek che, bravo e fortunato, la fa passare sotto il corpo di un difensore, infilando il 3-0. dei rossoneri e di fatto chiudendo la partita. Da segnalare che pochi minuti prima i sardi erano stati vicinissimi ad accorciare le distanze, con Donnarumma fenomenale nel respingere un tiro di Joao Pedro e quest'ultimo sfortunato nel colpire, sul successivo tentativo di tap-in, la traversa con un tocco morbido.