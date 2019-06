Piatek: "Stagione straordinaria, nella prossima voglio segnare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek, attaccante del Milan, ha parlato della stagione appena conclusa, proiettandosi verso la prossima: "È stata una stagione straordinaria per me, - riporta sport.pl - nella prossima voglio segnare ancora più gol. Farò di tutto per prepararmi al meglio per le partite che verranno".