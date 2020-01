Piatek torna al gol su azione: "Miglior sensazione per un attaccante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek è tornato a segnare su azione, a distanza di tre mesi dall'ultima volta (ultimo gol in assoluto l'8 dicembre, su rigore). Via Twitter, il centravanti del Milan ha così esultato dopo la vittoria in Coppa Italia sulla SPAL: "Viviamo per questo. La miglior sensazione per un attaccante".