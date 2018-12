© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi fa piacere, ma ora conta poco". Krzysztof Piątek, centravanti del Genoa, racconta così a Il Secolo XIX cosa si prova a essere il capocannoniere della Serie A, seppur momentaneamente: "Sono contento, ma nulla di particolare. Penso a segnare in ogni gara. Voglio essere capocannoniere".

Cosa provava quando segnava sempre e poi quando non segnava più?

"Sapevo che non potevo segnare in ogni match, neanche Messi e CR7 lo fanno. Quando mi sono fermato il gol mi mancava e cercavo solo di sfruttare ogni chance al massimo".

Come va con Prandelli?

"Bene. Già con la SPAL ha dimostrato il suo valore. La sostituzione con Juric? Mi ero arrabbiato perché il cambio era arrivato davvero presto e io volevo giocare ancora. Ma per il bene della squadra rispetto sempre le scelte dell'allenatore".