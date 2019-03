Piatek, un gol per la storia del Milan: ora c’è l’Inter nel mirino

© foto di www.imagephotoagency.it

Krzysztof Piatek ha già fatto cose straordinarie. La punta del Milan da quando è arrivato è un fattore imprescindibile per i rossoneri, e semmai ci fosse bisogno di un’ulteriore prova, la rete decisiva contro il Chievo è stata l’ennesima dimostrazione della sua concretezza e della sua importanza. Nel mirino del pistolero Piatek ora c’è l’Inter, una delle 5 squadre contro cui non ha ancora segnato in questo primo torneo italiano. Il polacco con un gol nel derby potrebbe entrare nella storia della società milanista, e farà di tutto per riuscirci. I numeri sono strepitosi sia a livello individuale che di squadra, perché nelle ultime dieci partite il Milan ha totalizzato ben 7 vittorie e 3 pareggi, ecco come gli uomini di Gattuso hanno recuperato terreno per agganciare il terzo posto.

Piatek ha totalizzato fino ad oggi 19 gol come Ronaldo, solo una rete in meno di Quagliarella, che con il gol di ieri all’Atalanta è salito a quota 20. Ma in totale sono 27 le marcatura del polacco da quando è sbarcato in Italia, grazie anche alla Coppa Italia, dove è attualmente il leader nei gol fatti (quasi tutti con la maglia del Genoa). Con la maglia rossonera invece sono 8 le reti, in nove presenze da quando è stato acquistato, tante quanto ne aveva siglate Gonzalo Higuain nei 5 mesi a Milano prima del trasferimento al Chelsea.

La sua incidenza è stata notevole negli scontri diretti, perché ha segnato sia al Napoli che alla Roma, oltre all’Atalanta, ma anche contro le piccole squadre. Da quando è arrivato i rossoneri hanno cambiato marcia nei confronti di quelle formazioni che in passato avevano strappato punti sanguinosi, come Frosinone, Empoli e Bologna nel girone d’andata. Sarà il vero spauracchio del derby della Madonnina, pronto a sparare ancora davanti al proprio pubblico.