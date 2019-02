Piatek vs Immobile. Polacco terrificante in Coppa Italia, ma Ciro fa all-in

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio-Milan è anche Ciro Immobile versus Krzysztof Piatek, la sfida dei bomber. Se il laziale rappresenta la crema dei bomber italiani, Quagliarella permettendo, il polacco è senza dubbio l'uomo del momento in Serie A, l'attaccante del presente e del futuro, il campione dell'avvenire su cui il Milan intende ricostruirsi. Un centravanti dai numeri terrificanti quando si gioca in coppa: 8 gol in tre partite, merito di un poker contro il Lecce quando vestiva la maglia del Genoa, della doppietta nel derby contro l'Entella e di altri due gol, stavolta con la maglia del Milan, utili per portare i rossoneri in semifinale nel quarto contro il Napoli. La doppia cifra, con almeno due gare a disposizione, è dietro l'angolo insomma.

Completamente diversa la situazione di Immobile, che in Coppa Italia è stato assoluto protagonista è vero (tre gol in due partite tra ottavi e quarti) ma che in Serie A soffre terribilmente il momento poco felice della fase offensiva biancoceleste (1 gol nelle ultime 8 gare, nella sfida persa contro il Napoli). Dopo l'amara eliminazione in Europa League, per l'attaccante laziale c'è però un surplus di motivazioni ulteriori: con il quarto posto che si allontana (la Lazio ha sì una gara in meno ma il Milan è ora a sette punti di distanza, con la Roma un punto sotto), a Immobile e alla Lazio potrebbe presto restare solo la Coppa Italia come obiettivo per il finale di stagione. Specie se il derby della prossima settimana si rivelasse un fiasco.