Piatek vs. Milik, uno 0-0 deludente. Ma brilla la stella di Kouamé

Robert Lewandowski può dormire sonni tranquilli. Doveva essere la serata della definitiva consacrazione per Krzysztof Piątek, con gli occhi del Napoli puntati addosso all'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco. Il capocannoniere della Serie A, però, ha deluso ancora, restando nuovamente a secco a cospetto del connazionale Arkadiusz Milik, che ha fatto anche peggio venendo sostituito dopo soli 45'.

Così, a prendersi la scena sono stati Dries Mertens e soprattutto Christian Michael Kouakou Kouamé, attaccante classe 1997 che nella scorsa stagione vestiva la maglia del Cittadella. L'ivoriano ha impressionato per la facilità di corsa e la personalità con cui ha affrontato una delle difese più solide degli ultimi campionati. Gioca senza paura, sempre alla ricerca degli spazi ed è utile a far salire la squadra. Un giocatore completo, l'ennesima intuizione di Enrico Preziosi, contestato dai propri tifosi prima dell'inizio della sfida per i troppi ribaltoni che ogni anno sconvolgono il Grifone, che non riesce a trovare continuità nella guida tecnica. Sul mercato, però, l'imprenditore avellinese non sbaglia un colpo e Kouamé è l'ultimo di una lunga lista. La prossima probabile plusvalenza.