vedi letture

Piccini: "Atalanta forte e tecnica ma il mio Valencia può vincere a San Siro"

La sfida tra Atalanta e Valencia avrebbe avuto un sapore del derby italiano per Cristiano Piccini, terzino destro prodotto del settore giovanile della Fiorentina emigrato oramai da anni fra Spagna e Portogallo. Il giocatore ha comunque rilasciato alcune dichiarazioni sul match di questa sera a San Siro attraverso i canali ufficiali del club valenciano: "La squadra ha grande voglia di continuare a giocare in Champions per tentare di raggiungere i quarti di finale. È una motivazione, questa, che percepisce tutto il gruppo".

Che avversario è l'Atalanta?

"Sono anni che gioca ad alto livello e quest'anno si è confermata ulteriormente. Sono forti fisicamente, corrono tantissimo e sempre in avanti. In più hanno un alto tasso tecnico. Se stiamo bene come accaduto anche altre volte in stagione, possiamo dire la nostra e vincere anche in trasferta".

Come sta andando il recupero?

"Sta andando bene, sono contento dei passi in avanti che sto facendo e penso che manchi davvero poco per arrivare al massimo della condizione e tornare a disposizione dei compagni. Ho avuto momento difficile, di forte dolore fisico e mentale, ma quando rientrerò in campo sono convinto che mi divertirò più di prima".