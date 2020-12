Pinamonti come Esposito: per Conte serve un'altra quarta punta per completare la stagione

Andrea Pinamonti non è pronto per un'Inter che dopo l'eliminazione dall'Europa ha nella conquista dello Scudetto il suo chiaro e unico obiettivo. L'ha detto a chiare lettere nella serata di ieri Antonio Conte, tecnico nerazzurro che dopo la sofferta vittoria contro il Napoli ha parlato dell'emergenza in attacco scaturita dall'assenza di Alexis Sanchez: "E' inevitabile che quando ti viene a mancare Sanchez e giocando con due attaccanti se uno si fa male diventa problematico. Pinamonti dall'ultimo raduno con la Nazionale è tornato con un problema alla caviglia non risolto. E' un giocatore di prospettiva come lo era Esposito nella scorsa stagione", ha dichiarato a 'Inter TV'.

Esposito la scorsa estate è stato ceduto in prestito secco alla SPAL. Ed è la stessa sorte che a gennaio potrebbe toccare ad Andrea Pinamonti, centravanti classe '99 che rispetto a Esposito ha altri trascorsi e sarebbe quindi all'altezza di una sfida in Serie A. Al contempo, parliamo di un giocatore con un ingaggio importante per un club medio-piccolo dopo l'ultimo rinnovo di contratto firmato questa estate dal suo procuratore Mino Raiola.

L'Inter comunque nelle prossime settimana si metterà al lavoro per trovargli una sistemazione: ieri Conte è stato chiaro, Pinamonti non è pronto e a gennaio sarà messo sul mercato. Serve un'altra quarta punta per la seconda parte di stagione.