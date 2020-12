Pinamonti e un futuro lontano dall'Inter. L'attaccante piace a tanti ma l'ingaggio è uno scoglio

Quale futuro per Andrea Pinamonti? Una domanda ricorrente nella stanza dei bottoni di casa Inter. La scorsa estate la società nerazzurra aveva deciso di puntare sul classe '99 dopo la buona stagione da protagonista al Genoa. Nelle idee di Conte doveva essere lui la quarta punta nerazzurra, ma ad oggi non si fa fatica a contare le occasioni concesse al talento di Cles sulle dita di una mano: 2 apparizioni in Coppa Italia, una in Champions League. Da qui la necessità di rivedere il percorso pensato per il giocatore. Tradotto, meglio lasciarlo partire in prestito alla ricerca di minuti (e gol), piuttosto che tenerlo fermo in panchina per altri sei mesi (anche considerando l'uscita nerazzurra dall'Europa).

Scoglio ingaggio - Gli interessamenti arrivati all'Inter e all'entourage del giocatore sono tanti e diversi, tutti legati al prestito per questa seconda parte di stagione. Il problema, come spesso capita nel mercato e soprattutto nel mercato di gennaio, è legato allo stipendio dell'attaccante. Sì perché l'accordo di Pinamonti con l'Inter, da qui a fine campionato, prevede una cifra complessiva superiore al milione di euro. Una cifra troppo alta per le squadre che hanno mosso passi concreti fino a questo momento come Parma, Bologna e Benevento. Per questo motivo l'Inter continua a guardarsi intorno e a sondare le possibili strade, anche se alla fine la soluzione potrebbe essere trovata seguendo la scia di Nainggolan: lo stipendio del Ninja, che proprio in queste ore sta formalizzando il suo trasferimento al Cagliari, da qui a fine stagione sarà pagato in parte dall'Inter e in parte dalla società sarda.