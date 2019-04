Pinamonti: "Il mio sogno è giocare con Icardi in nerazzurro"

Fonte: fcinternews.com

Quella di domenica sarà la sua partita, almeno emotivamente. Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, affronterà la squadra di cui è tifoso e in cui sogna di poter tornare, magari per poter giocare insieme a Mauro Icardi: "Con Mauro ho un ottimo rapporto anche fuori dal campo - racconta il classe '99 nell'intervista concessa al canale YouTube della Serie A -. Per un ragazzo giovane non è facile arrivare in una città come Milano. Mi ha dato una grande mano perché si è rivisto in me: anche lui quando è arrivato in Italia era giovane e solo, diciamo che mi ha preso sotto la sua custodia. Mi ha dato consigli, mi ha aiutato. Per questo il mio sogno non è prendere il suo posto, ma giocarci assieme".

Sul campionato del Frosinone: "Stiamo facendo il possibile per salvarci, non è facile. La classifica non è dalla nostra parte ma fino a quando non ci sarà la retrocessione matematica dobbiamo continuare a fare il massimo per ottenere la salvezza".

Sull'impatto con la serie A: "Sicuramente l'impatto tra settore giovanile e Serie A è il salto più grosso in una carriera calcistica, non tutti sono pronti. C'è chi ci mette un mese come Zaniolo, chi ci mette un paio d'anni e chi non ce la fa mai. È tutta una questione di caratteristiche dei giocatori, ma anche di testa. La testa fa tanto".