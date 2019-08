Pinamonti-Kouame: Andreazzoli in attacco può dormire sonni tranquilli

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Pinamonti e Christian Kouame, 41 anni in due, quasi 42, ma un incisività da veterani, almeno per quello che hanno fatto vedere all'Olimpico contro la Roma all'esordio in campionato. Le prime buone notizie erano arrivate già in Coppa Italia, ma il campionato è un'altra cosa e la squadra giallorossa è tutto un altro ostacolo da superare. I due attaccanti hanno però dimostrato di poterci stare eccome in Serie A, lo avevano dimostrato anche l'anno scorso per la verità, ma oggi hanno dato l'ennesima dimostrazione.

I gol e non solo - Prima il vantaggio dell'ex Frosinone arrivato in estate dall'Inter, su assist aereo di Kouame, poi il rigore guadagnato di fatto da entrambi, con la sponda dell'ivoriano per il '99 affossato da Juan Jesus e infine la rete del classe 1997 che ha fissato il risultato sul definitivo 3-3: praticamente in ogni gol del Genoa c'è stato quindi lo zampino di almeno uno dei due attaccanti, che saranno importantissimi per Andreazzoli in questa stagione. Il tecnico è partito con un importante pareggio in questa Serie A, dando un po' di serenità in più all'ambiente e al presidente Preziosi che non vogliono rivivere la disastrosa annata della scorsa stagione. L'allenatore ex Empoli può dunque dormire sonni tranquilli, sperando che la complicità tra i due possa crescere ancora.