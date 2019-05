© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del Mondiale Under 20 che lo vedrà protagonista con la maglia azzurra: "Ho la fortuna di essere tra i convocati per il Mondiale Under 20, vogliamo essere protagonisti e non delle semplici comparse. Questo è il mio primo Mondiale, sono pronto e spero che in futuro ce ne possano essere altri".