Pinamonti risponde a Benassi, Frosinone-Fiorentina finisce 1-1

© foto di Federico Gaetano

Finisce 1-1 al Benito Stirpe fra Frosinone e Fiorentina. Succede tutto nella ripresa, sblocca subito Benassi, risponde Pinamonti nel finale.

PRIMO TEMPO BLOCCATO - Il primo tempo si era concluso sullo 0-0, con le due squadre che non erano state in grado di farsi male. Una prima frazione decisamente bruttina con poche occasioni da ambo le parti. L'occasione più ghiotta della della prima frazione di gioco è per il Frosinone. Sul calcio di punizione battuto da Maiello, Ariaudo fa la sponda al centro per Capuano, che tutto solo, di testa, non riesce a trovare lo specchio della porta. La Fiorentina risponde colpendo un palo, ma probabilmente se la palla fosse entrata l'arbitro avrebbe annullato per una evidente spinta di Pjaca su Beghetto.

SBLOCCA IL SOLITO BENASSI - La Fiorentina trova la rete del vantaggio ad inizio ripresa. Chiesa scappa sulla fascia sinistra, mette in mezzo il pallone con Benassi che riesce a deviare con la spalla, spiazzando così Sportiello. Quinta rete in campionato per il capocannoniere viola, eguagliato alla dodicesima giornata il suo record personale messo a segno lo scorso anno.

FORZE FRESCHE PER IL FROSINONE - Sotto di un gol e con la Fiorentina in controllo della gara, Longo manda in campo forse fresche. Fuori Vloet e Campbell, entrambi autori di una gara non all'altezza, dentro i giovani Pinamonti e Cassata. Una mossa che sarà decisiva.

LA VIOLA SPRECA - Nonostante i cambi, la musica in campo non cambia. Anzi, è la Fiorentina continua a fare la partita e spreca malamente il raddoppio. Contropiede tre contro due, Simeone porta palla ma prende la decisione sbagliata, servendo Veretout, marcato, invece del liberissimo Chiesa.

FINALE FRIZZANTE - Gli ultimi minuti di gara sono decisamente vivaci. Il Frosinone si getta in avanti alla ricerca del pareggio, con Cassata entrato benissimo in partita. La Fiorentina gioca di ripartenza e prova la conclusione dalla distanza sia con Chiesa che con Mirallas, subentrato nella ripresa a Benassi.

PINAMONTI FA ESPLODERE DI GIOIA LO STIRPE - La Fiorentina spreca, il Frosinone ci crede ed a pochi minuti dalla fine arriva il gol del pareggio. Grandissima conclusione di Pinamonti, che si era visto poco fino al gol. Botta da fuori area che non lascia scampo a Lafont, il Frosinone trova il pareggio quando ormai la gara sembrava chiusa. Quarto pareggio di fila con il risultato di 1-1 per la Fiorentina, quarto risultato utile per il Frosinone