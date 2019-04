Pinamonti ruba la scena a Kean. Quinto gol e vetta dei bomber Under 20

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella settimana (che in realtà sono due) di Moise Kean, c'è un altro Under 20 che brilla nel campionato italiano: naturalmente è Andrea Pinamonti, che con il gol di stasera, il quinto stagionale, raggiunge la vetta nella speciale classifica dei bomber sotto i vent'anni della stagione 2018/19, proprio davanti al collega bianconero, suo compagno peraltro nella spedizione dell'Under 19 in Finlandia la scorsa estate, che laureò gli azzurrini vicecampioni d'Europa. Ma oltre al gol c'è tanto altro: la prova di Pinamonti contro il Parma è stata tremendamente efficace in termini di sponde, gioco aereo, spazi aperti per i compagni e capacità di essere un vero punto di riferimento per la manovra avanzata gialloazzurra.

In molti si erano stupiti nel vedere, probabilmente nell'unica vera possibilità del Frosinone di vincere una gara interna prima della fine del campionato, il giovane attaccante scuola Inter titolare a discapito di Daniel Ciofani, cuore e anima di uno spogliatoio e di una squadra capace di buttare il cuore oltre l'ostacolo e prendersi una giusta ricompensa agli sforzi fatti quest'anno, il primo successo in Serie A. Ma Baroni sapeva ciò che faceva. E la prova del centravanti trentino è un'ottima notizia anche per la sua squadra di appartenenza, l'Inter, ormai nota per la cessione dei suoi migliori talenti in ossequio al bilancio. Ma che con il bomber frusinate ha fatto un'eccezione: solo prestito, con Spalletti che ha potuto toccare con mano le qualità del giocatore l'anno scorso, salvo poi farlo partire in direzione Ciociaria, con l'obiettivo di fargli acquisire minuti ed esperienza di Serie A. Missione sicuramente compiuta: da giugno in avanti, i nerazzurri si ritroveranno in casa una freccia molto interessante per l'arco di Spalletti o di chi siederà in panchina al suo posto. Con o senza Icardi.