© foto di Federico Gaetano

La sua "sassata" nei minuti finali ha fatto esplodere di gioia il Benito Stirpe. Seconda rete da subentrato per Andrea Pinamonti, contro i viola il suo gol, oltre ad essere bellissimo, è stato anche decisivo. Contro la SPAL l'ex Primavera dell'Inter aveva trovato il primo centro in serie A, ma il suo gol era stato ininfluente ai fini del risultato, visto che la squadra di Longo stava già conducendo per 2-0.

Contro la Fiorentina invece è stata tutta un'altra storia. Botta incredibile dai 25 metri, Lafont, che era stato quasi inoperoso per tutta la gara, non ha potuto fare altro che raccogliere la sfera dalla rete. La sua rete regala al Frosinone il quarto risultato utile di fila, con i canarini che momentaneamente staccano l'Empoli e si avvicinano in maniera pericolosa a Bologna e Udinese.

Ciano dopo la sosta tornerà a disposizione di mister Longo, che così potrà avere l'imbarazzo della scelta davanti. Oltre a Ciano il tecnico dei ciociari può contare sulla freschezza di Pinamonti, sull'estro di Campbell e sulla certezza Ciofani. Una bella batteria di attaccanti per una squadra tornata prepotentemente in corsa per la salvezza.