© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sito ufficiale del Frosinone riporta alcune dichiarazioni dell'attaccante Andrea Pinamonti a margine dell' evento "Il Frosinone sale in cattedra" (presso l’Istituto Comprensivo 2 di Anagni e Sgurgola): "Terminata questa esperienza all’Inter è stata una mia scelta uscire e venire in prestito qui a Frosinone. Per fare ulteriori esperienze. Qui sono arrivato l’ultimo giorno di mercato ma questa per me è una piazza molto importante che dà la possibilità ai giovani di crescere ed anche di sbagliare. A livello di squadra non stiamo attraversando un buon momento ma il gioco del calcio ti mette davanti subito un altro appuntamento con la possibilità di rifarti. E poi bisogna sempre pensare positivo. Perché la testa di ognuno di noi è la parte che conta maggiormente in questa disciplina. E’ un consiglio che mi sento di darvi: cullare sempre i vostri sogni. Il mio idolo? E’ sempre stato Ibrahimovic fin da quando ero piccolissimo. Negli ultimi due anni mi sono allenato con Icardi, ho avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo anche fuori del campo e debbo dire che un bravissimo ragazzo. Mi ha aiutato molto. E poi le sue doti calcistiche sono innegabili. L’avversario più difficile da affrontare? Skriniar, che conosco anche molto bene. E poi anche se non ho giocato quella partita, l’avversario che mi ha impressionato di più è stato Cristiano Ronaldo. Il gol più bello? Quello alla Fiorentina. Sia come bellezza che come importanza".