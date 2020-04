Pinci (Repubblica): "Lotito uomo di sistema. Gara secca per lo Scudetto suggestiva"

Ha fatto molto discutere l'intervista odierna a La Repubblica di Claudio Lotito, che tra i tanti concetti analizzati ha proposto di giocare una partita secca con la Juventus per decidere lo Scudetto. "Il messaggio che ha voluto far passare Lotito è che lui è un uomo di sistema e altri no", ha spiegato il giornalista Matteo Pinci, autore dell'intervista al presidente della Lazio, intervenuto in diretta su Radio Sportiva: "È una guerra di posizione. Ho trovato interessante e quantomeno suggestiva la sua idea di giocare una gara secca per il titolo. Credo che Lotito stia combattendo una battaglia storica ed è un capofila della propria posizione, ovvero di chi difende la volontà di tornare a giocare. Come per tutti, ed è inevitabile a livello umano, penso che dietro ci sia anche un tornaconto personale e, anche se non lo dice, un pensiero allo scudetto lo sta facendo. Un altro suo punto di vista è che tornare a giocare ora svantaggerebbe la Lazio, perché senza l'Europa League prima avrebbe preparato una gara a settimana, ora invece giocando ogni tre giorni questo vantaggio verrebbe meno".