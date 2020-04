Pino su Icardi: "Spero nel riscatto da parte del PSG. Napoli? De Laurentiis lo vuole da tempo"

vedi letture

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'agente Letterio Pino, che fa parte dell'entourage di Mauro Icardi, ha parlato del futuro dell'argentino e dell'interesse del Napoli: “Sicuramente l'idea di Leonardo sarebbe quella di riscattarlo e spero che lo farà. Mauro si fa voler bene da tutti. Credetemi, chi lo conosce non parla altro che bene, sia come professionista che come persona. Napoli? Sia De Laurentiis sia Giuntoli hanno sempre fatto di tutto per portarlo in azzurro, la scorsa estate non era il momento giusto perché Mauro voleva restare all'Inter e non voleva che i tifosi vivessero come un tradimento il fatto di cambiare squadra in Italia. In futuro vedremo anche se in questo momento Icardi pensa a restare a Parigi, ma qualora non dovesse essere riscattato dal Paris Saint-Germain allora si vedrà. Icardi non ha mai nascosto la sua simpatia per Napoli come piazza, ma al momento non ci sono contatti. Gli ultimi risalgono alla scorsa estate e in questo momento i presidenti pensano a far ripartire il campionato e non al mercato. - conclude Pino parlando della concorrenza della Juve - Adesso parlo un po' da tifoso, ma la cosa che il capitano dell'Inter passi alla Juventus mi sembra un po' forzata. Con Guarin, anni fa, ci fu un'insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda".