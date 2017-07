Pinsoglio: “Un onore tornare alla Juve, felice della gara col PSG”

© foto di Federico Gaetano

Dopo il 3-2 rifilato in amichevole al Paris Saint-Germain, il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha parlato attraverso il sito ufficiale del club bianconero. “È stato un onore tornare alla Juve e sono contento di avere avuto la possibilità di esordire in amichevole, anche solo per l'abbraccio con Buffon. Le parate su Jesé e Lo Celso? La prima è stata più istintiva, diciamo che è andata bene. Lavorando con Buffon e Szczesny non si può che migliorare”, le sue parole.