Pioggia d'oro sulla Roma: oltre 90 mln incassati grazie alla Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Pioggia d'oro sulla Roma, che ieri ha strapazzato il Barcellona e ha staccato il pass per le semifinali di Champions League. Solo di premi UEFA, grazie al 3-0 rifilato ai catalani, la Roma ha fin qui incassato 38,2 milioni di euro.

A questi soldi vanno aggiunti quelli derivanti dal botteghino. Ieri sono stati incassati 3.7 milioni di euro, in generale dall'inizio della fase a gironi nelle casse della società di Pallotta sono finiti 11.2 milioni di euro.

Infine il marketpool, la porzione più ampia della torta. A ogni partecipante alla competizione, solo di diritti tv, vanno 19,25 milioni di parte fissa. A questi soldi va aggiunta la parte variabile che è diretta conseguenza del cammino nella competizione della squadra in causa, in questo caso la Roma, e delle altre della stessa nazione: già garantiti 22 milioni di euro, che diventerebbero 23.57 qualora stasera la Juventus dovesse salutare la competizione.

In totale, pur considerando il passaggio del turno dei bianconeri, la società di Pallotta grazie a questa Champions ha già messo in cassa 90.65 milioni di euro.