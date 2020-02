© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Succede di tutto a Cagliari, dove i padroni di casa sono nuovamente passati in vantaggio grazie a Giovanni Simeone: l'argentino insacca una bell'azione personale di Pellegrini, che semina il panico a sinistra e mette in mezzo un pallone che l'ex Fiorentina è lesto a mettere in rete. Un minuto prima i rossoblù avevano avuto un'occasione ancora più nitida per passare in vantaggio, fallendo però un calcio di rigore con Joao Pedro.