Pioggia e sbadigli a Marassi: Sampdoria-Torino 0-0 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un lampo iniziale, poi prevale la noia. La pioggia condiziona sicuramente Sampdoria e Torino, che non danno vita a un grande spettacolo nel primo tempo di Marassi. Meglio i padroni di casa, se non altro più determinati, ma i granata non hanno rischiato nulla.

Manca il guizzo - È una Samp subito intraprendente e volenterosa. La squadra di Eusebio Di Francesco comincia alla grande il match e sfiora il vantaggio dopo pochi secondi: bella iniziativa di Depaoli, che calcia da fuori e trova la pronta risposta di Sirigu; sulla respinta del portiere ospite, Gabbiadini non è rapido e si fa murare da un difensore. Il Torino si difende bene, i blucerchiati continuano a pressare nel tentativo di sbloccare il punteggio. Le occasioni, però, latitano: dopo una mezzora piacevole, l'ultimo quarto d'ora della prima frazione è molto frammentato a causa degli infortuni e di un po' di nervosismo. Non succede praticamente nulla, all'intervallo è 0-0.