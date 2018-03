Pioli: "Astori ci ha lasciato un'occasione: lottiamo nel suo ricordo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino: "Dopo la scomparsa di Astori, ho temuto per i miei giocatori. La ripresa degli allenamenti è stata dura. Allenarsi senza Davide ha creato un senso di vuoto. Coloro che hanno parlato hanno detto tutti la stessa cosa: "Vogliamo portare avanti i valori che ci ha trasmesso il capitano". Lì ho capito che avremmo avuto la forza per ricominciare. Era scattato qualcosa. La nuova unione tra città e proprietà? Io la vedo come un'occasione. Per la società, per la città e per tutti noi. Dobbiamo tirar fuori qualcosa di positivo per il futuro. Diego e Andrea li ho sempre sentiti presenti. Creare qualcosa di nuovo significa anche essere chiari anche su cosa possiamo e non possiamo fare. Saponara? Dopo Udine si è allenato come non aveva mai fatto. Ha risposto da giocatore importante. Inizialmente ha pagato infortuni e scelte tecniche, ma ora è pronto. Le aspettative? Mi aspetto tanto perché la squadra darà il massimo fino alla fine. Per la classifica saranno decisive le prossime tre settimane. Stiamo dimostrando di poterci inserire nella lotta europea e per questo ci giocheremo le nostre possibilità. L'anno prossimo? Dovremo essere bravi nelle scelte, l'obiettivo sarà migliorare la squadra e riportare la Fiorentina a lottare per le posizioni di vertice. Non credo che potremo entrare tra le prime sei. In futuro voglio allenare un gruppo più snello, con meno giocatori. Corvino? Quando cambi tanto puoi sbagliare qualcosa ma il suo compito era difficilissimo. Simeone? E' un giocatore destinato ad andare oltre le sue possibilità. Il gol arriverà, lui deve solo continuare a lavorare. Il futuro? Il mio contratto non è importante, c'è un'opzione di rinnovo in favore della società. Se loro vorranno, non ci saranno problemi. Mi trovo bene, si trovano bene anche loro. C'è feeling e sono molto contento di essere qua. Non avevo dubbi che sarebbe stata la scelta giusta. E quando so che dall'altra parte c'è stima, sono pronto a dare tutto".