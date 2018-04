Pioli: "Astori ha unito la Fiorentina, a Roma approccio giusto"

© foto di Federico De Luca

Presente in conferenza nella sala stampa dell'Olimpico, Stefano Pioli ha parlato della vittoria della Fiorentina contro la Roma. "Partita studiata così? L’avevamo preparata per essere propositivi, di non essere passivi, affrontavamo una grande squadra, non sempre saremmo stati nella loro metà campo. Abbiamo approcciato bene, poi non abbiamo fatto una grande gara dal punto di vista tecnico, sono subentrati spirito e voglia, abbiamo voluto una vittoria importante contro un avversario molto forte. Spirito di squadra? È evidente, ma se riduciamo i risultati solo a questo è una mancanza di obiettività, abbiamo un impegno. Davide Astori è il primo a credere in questa squadra, che questa situazione ci ha uniti è vero, ha permesso anche a me di vedere i miei giocatori in modo diverso".

La maturazione di Simeone? "Sicuramente c'è, non dimentichiamoci che ha 23 anni ed è il secondo anno in Italia, non ci ha mai fatto mancare la prestazione. Da lui ci si aspetta il gol e i giudizi sono negativi se non arriva, ora lo vedo più sereno, più leggero, sta facendo molto bene".

Quanto perde la Roma senza Kolarov e Ünder? "Non lo so, la Roma ha talmente tanta qualità e talmente tanti giocatori, ci dà centimetri e chili, ha giocatori forti in fase offensiva. La Roma ha trovato un avversario che non ha mollato. Ci ritroveremo martedì. Abbiamo avuto l’approccio giusto, senza subire, trovando zone di campo buone per noi. Se fossimo riusciti a far bene il primo passaggio, la Roma concedeva tanti spazi, abbiamo commesso errori condizionati dalla loro pressione e altri causati da errori tecnici. Pensiamo di partita in partita, avremo tre incontri anche la prossima settimana, i conti si fanno alla fine, non vogliamo guardare la classifica. Benassi con Laurini? La Roma spingeva tanto sugli esterni, abbiamo allargato i centrocampisti, abbiamo concesso qualcosa ma con la voglia di non mollare un centimetro”, le parole riportate da Vocegiallorossa.it.