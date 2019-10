Pioli: "Basta ritiro. Stanno tutti al cellulare, non è più quello di un tempo"

© foto di Federico Gaetano

"Il ritiro del giorno prima l'abbiamo abolito per responsabilizzare il giocatore". Così Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa la scelta di non portare la squadra in ritiro prima delle gare: "Non è più quello di una volta, ognuno è da solo a giocare al cellulare, quindi non è più necessario. Credo sia un motivo per essere responsabili e di essere professionisti, per questo ho annullato il ritiro la sera prima, non fa la differenza".