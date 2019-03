Pioli: "Cognigni può dire ciò che vuole. Gruppo non destabilizzato"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato all’evento “Trofeo Maestrelli” ai media presenti tra cui TuttoMercatoWeb.com: “Sulle parole di Cognigni? Il presidente ha il diritto di dire tutto quello che vuole, io quello di non commentare e il dovere di dare il massimo. Questo è importante perché la stagione è ancora lunga: potrebbe essere eccezionale, oppure negativa. Dipenderà tutto da questi ultimi due mesi.

Futuro? Siete un po’ fuori strada sul fatto che le mie parole abbiano potuto destabilizzare lo spogliatoio e non credo che il mio futuro possa influenzare il rendimento dei giocatori. I ragazzi hanno sempre mostrato molta serietà e molta attenzione al lavoro. Che il mio futuro non sia ancora deciso è abbastanza evidente. Non è un problema per la squadra. Dobbiamo riprendere energie e far un buon finale di stagione. Questi saranno due mesi decisivi per le sorti del campionato e dopo la sosta abbiamo delle partite toste con le quali dobbiamo cercare di fare punti e rincorrere. Sperando che qualcuno davanti a noi perda punti. Dobbiamo tornare a giocare da Fiorentina, solo così ci toglieremo delle soddisfazioni.

Le parole di Biraghi? La penso come a lui, la partita di campionato ci ha lasciato delle esperienze importanti in vista della gara di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per quanto riguarda Biraghi, ha fatto una crescita importante. Adesso bisogna provare a raccogliere i frutti del nostro lavoro.

Episodi negativi nel mondo del calcio? Possono solamente farmi grande dispiacere. L’educazione sportiva e la cultura sportiva in Italia deve migliorare e noi addetti ai lavori possiamo essere solo degli esempi.

I Della Valle? Ho parlato con loro quando ci siamo trovati per la celebrazione di Davide”.