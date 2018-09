Pioli col tridente titolare. E Semplici sceglie la difesa a 4

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli non si fida della SPAL e nonostante la gara giocata mercoledì con la Sampdoria manda in campo i suoi titolari. Fra cui Alban Lafont, completamente ristabilitosi dopo il problema accusato al bicipite femorale contro l'Udinese. Stessa difesa di sempre, a centrocampo c'è il rientro di Benassi dopo la panchina di Marassi. Ma le scelte 'sorprendenti', almeno alla luce delle indicazioni della settimana, arrivano in attacco. Perché al fianco di Simeone c'è la conferma di Marko Pjaca dopo l'esordio da titolare a Genova. Con lui anche Federico Chiesa: il talento gigliato era il principale indiziato per rifiatare dopo i tanti impegni (Nazionale compresa) degli ultimi giorni. Ma come detto Pioli lo ha gettato ancora una volta nella mischia. Confermando una teoria sempre più in voga fra gli allenatori, ovvero quella di pensare solo ed esclusivamente alla gara più importante. Cioè quella che sta per iniziare.

Cambia invece modulo Leonardo Semplici, che per contrastare gli affondi gigliati propone per l'occasione una difesa a 4 (comunque modificabile a 3 a seconda delle fasi di gioco). E sempre per quanto riguarda la retroguardia, importante rientro fra i convocati di Kevin Bonifazi. Il centrale protagonista della promozione in A di due anni fa inizierà dalla panchina ma il suo ritorno in squadra garantisce a Semplici nuove opzioni sia a gara in corso che in vista dei prossimi impegni. Missiroli inizierà dalla fascia sinistra per poi accentrarsi, davanti solita coppia Petagna-Antenucci.