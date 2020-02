vedi letture

Pioli dice no al Challenge: "Non mi piace. L'allenatore fa l'allenatore, l'arbitro fa l'arbitro"

"Non sono d'accordo, non mi piace", così il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, in merito alla possibilità di avere il VAR a chiamata: "L'allenatore fa l'allenatore, l'arbitro fa l'arbitro. L'aiuto della tecnologia deve consentire all'arbitro di arbitrare con più serenità, non l'ho visto nelle ultime situazioni. A me non piace sinceramente".

