© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' uno Stefano Pioli soddisfatto dopo quasi tre mesi di Milan. Come ha trovato la squadra lo scorso ottobre? Lo spiega l'allenatore rossonero stesso in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Mi aspettavo situazioni critiche, ma ho trovato subito grande disponibilità da parte dei giocatori, grande compattezza nell’ambiente e mi sono sentito subito dentro un progetto. L’ho detto anche ai miei collaboratori, dopo un giorno mi sembrava di esserci da sempre. Una squadra molto giovane, con tutti i pro e i contro della gioventù, che stava cercando ancora una sua identità. Io sto lavorando per definirla. Bergamo è stata una battuta d’arresto ma abbiamo voglia di riscatto, dimostrare a tutti che non siamo quelli di Bergamo. Dobbiamo imparare dai nostri errori e saper portare questa cicatrice, perché anche i ricordi negativi possono trasformarsi in un’opportunità".