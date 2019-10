Pioli dopo De Boer, Pioli dopo Giampaolo: all'Inter durò solo 23 giornate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan di Elliott come l'Inter di Thohir. Marco Giampaolo come Frank De Boer, e dopo entrambi ecco Stefano Pioli. Che approda in rossonero a stagione iniziata sì, ma da poco. E prende il posto di un collega partito male, ma senza troppo tempo per portare le sue idee nella conduzione della squadra, anche se chi l'ha scelto sapeva benissimo che ne avrebbe avuto bisogno.

Traghettatore o uomo della svolta? La speranza di Maldini e Boban, ça va sans dire, è che Pioli sia il secondo. L'avventura in nerazzurro indica la prima strada, però: alla guida dell'Inter, il tecnico emiliano durò appena 23 partite, prima dell'esonero frutto di "appena" 12 vittorie e un assalto Champions fallito.

I punti in comune sono tanti. La proprietà straniera, e di assestamento: Thohir era più o meno dichiaratamente in cerca di un compratore. Il fondo Elliott è subentrato a Li Yonghong ancora da poco, ma la distanza da un patron presente ed anche emotivamente coinvolto (leggi era Berlusconi) si sente anche in questo caso. Cambia ancora, in linea di continuità con un indirizzo societario che, pur avendo individuato in Boban e Maldini uomini forti, ha scelto la strada della rottura dopo appena sette giornate. E dà a Pioli il compito di "semplificare", ancora una volta.