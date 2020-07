Pioli è già all'esterno del Milan. Anche le smentite latitano

Stefano Pioli in mezza stagione ha dato una dignità nuova a un Milan che dopo la grandinata virtuale di Bergamo - il 5-0 subito appena prima di Natale - rischiava di affondare del tutto. Anche per questo il partito che lo vorrebbe per un altro anno in rossonero, almeno per capire come potrebbe fare dall'inizio della stagione invece che entrare con un dramma in corso, sta registrando diverse adesioni.

NESSUNA SMENTITA - Il problema è che Pioli sembra quanto di più lontano possibile dal Milan. Nemmeno la società tenta di mascherare l'intenzione di cambiare il pilota al comando, nonostante le buonissime prestazioni che sta sfornando la squadra. Il 3-0 contro la Lazio arriva dopo lo 0-2 contro la Roma e il 4-1 contro il Lecce, rovinato solo momentaneamente dal 2-2 contro la SPAL, dove c'è stata comunque una reazione al doppio svantaggio. Di fatto l'anima sembra essere tornata, al Diavolo. Proprio quando ha perso l'ennesimo allenatore che non verrà riconfermato, lasciando spazio a Rangnick.