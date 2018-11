Pioli e il salto per diventare grandi: l'errore del Cholito un macigno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina deve accontentarsi del pareggio contro la Roma, visto il gol di Florenzi al minuto 85. Non sono mancate le proteste in casa giallorossa per il contatto Simeone-Olsen che ha spinto l'arbitro ad assegnare il rigore alla squadra viola, ma balza all'occhio anche la rete capitolina arrivata nel finale. Perchè la Fiorentina è la squadra più giovane d'Europa e un errore dovuto all'inesperienza ci sta tutto, specie contro una formazione costruita per puntare certemente per le primissime posizioni. "Il 2-0 che manca? È il salto da fare per il futuro", il commento di Pioli nel post-gara sull'occasione non sfruttata da Simeone su assist di Chiesa. Un gol che avrebbe tagliato le gambe alla Roma, rimasta invece in gioco fino alla fine. I viola, intanto, restano a lottare per l'Europa. Un obiettivo prestigioso, da giocare fino alla fine del torneo, visto il valore dei tanti ragazzi nella rosa.