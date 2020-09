Pioli e il mercato del Milan: "Sono soddisfatto ma tireremo le somme solo dal 4 ottobre..."

Il punto sul mercato del Milan firmato Stefano Pioli. Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro lo Shamrock Rovers, il tecnico rossonero s'è così espresso sull'operato della proprietà per rinforzare la squadra: "Il nostro mercato è iniziato in anticipo e la società ha dimostrato di voler dare continuità col riscatto di Rebic, coi rinnovi di Kjaer e Ibra e gli arrivi di Tonali, Brahim Diaz e Tatarusanu. Sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione, il mercato è ancora lungo ma in questo momento io e la squadra non possiamo che pensare alla partita di domani. Vogliamo avere un inizio di stagione molto competitivo, concentriamoci su questo e poi alla prima sosta, il 4 ottobre, tireremo le somme sul mercato".

