Pioli e l'importanza di Ibrahimovic: "Non riduciamo la vittoria alle sue giocate, abbiamo mezzi"

Conferenza stampa velocissima per Stefano Pioli dopo l'ennesima vittoria del suo Milan, che espugna il campo di Udine: "Non dobbiamo ridurre la vittoria alla giocata di Ibrahimovic, abbiamo affrontato delle difficoltà nella partita, ma rientrano nella normalità di un campionato difficile e di una squadra tosta come l’Udinese. Credo però che i miei abbiano ottenuto una vittoria con merito grazie alla loro prestazione”.

È arrivato l’allungo in classifica che si chiedeva.

“Il percorso è ancora molto lungo: abbiamo cicli di sette partite, una sosta, adesso altre due partita. Non pensiamo allo Scudetto, pensiamo al nostro percorso, ci sono tante cose che possiamo sviluppare meglio”.

Ci spiega la scelta di Diaz e Tonali?

“Avevamo bisogno di freschezza e brillantezza in quel momento perché l’Udinese ci aveva preso le misure, abbiamo i mezzi per cambiare le cose in corsa e smuovere così le acque".