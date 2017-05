Pioli e l'Inter: resta al 10%. Dal top al flop: la società guarda altrove

© foto di www.imagephotoagency.it

L'8 novembre dello scorso anno l'Inter ha deciso di affidare la panchina a Stefano Pioli, per provare a rimettere in piedi una stagione nata con il piede sbagliato sotto la guida di Frank De Boer e la prima parte della sua avventura in nerazzurro è stata certamente positiva, visto che Icardi e compagni erano riusciti a riprendere la marcia verso per prime posizioni della classifica, tanto da sognare anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Con la sconfitta a San Siro contro la Sampdoria la stagione della squadra milanese è però di fatto terminata, visto che nelle ultime sei giornate sono arrivati due pareggi e quattro ko, che hanno fatto finire l'Inter al settimo posto. Le colpe sono probabilmente soltanto in parte da attribuire al tecnico italiano, che dopo una lunghissima rincorsa ha pagato anche la stanchezza dei suoi, che sono crollati sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Adesso il suo futuro, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel giugno 2018, sarà probabilmente lontano da Milano, visto che la società sta cercando ormai da settimane il suo sostituto, con i sogni che hanno i nomi di Diego Pablo Simeone e Antonio Conte.

E per Pioli? Il suo rapporto con la proprietà nerazzurra potrebbe non finire qui. Zhang Jindong sta infatti pensando di proporgli la panchina del Jiangsu, anche perché, come detto, il suo contratto scadrà tra un anno. In questo modo il numero uno dell'Inter potrebbe dimostrargli quanto abbia apprezzato il suo lavoro in questi mesi sulla panchina del club meneghino, anche se lo stesso Pioli avrà chiaramente l'ultima parola.

Allenatore: Stefano Pioli

Alla guida dell'Inter dall'8 novembre 2016

Ha un contratto fino al 30 giugno 2018

Percentuale di permanenza: 10%