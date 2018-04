Pioli e la discussione con Saponara: "Nel calcio si accettano i cambi"

© foto di Federico De Luca 2018

Nel corso della conferenza stampa post-vittoria contro il Napoli, successo che di fatto manda quasi a zero le ambizioni di vittoria dello Scudetto da parte della squadra di Sarri, Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è tornato sulla discussione avuta con il suo fantasista Riccardo Saponara al momento della sua sostituzione: "Lui ce l'aveva con me e io con lui. Nel calcio funziona così, bisogna accettare i cambi e per me quella era la scelta giusta da fare".