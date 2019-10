Pioli è un atto di fiducia a Maldini. Ora anche lui è sul banco degli imputati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Difenderemo sempre Giampaolo, è stata una nostra scelta". Sempre ha un concetto relativo, evidentemente. Perché le parole qui sopra sono datate 29 settembre, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, prima della vittoria sul Genoa che però non è bastata a Marco Giampaolo per difendere la sua panchina al Milan. Parole di Paolo Maldini, che con Zvonimir Boban, si era preso la responsabilità di puntare su un maestro di calcio e ora si prende quella di non dargli tempo per insegnare, e di cambiare allenatore.

Su Pioli i due si giocano molto. Perché il ritorno delle leggende in società, fin qui, non ha fruttato i risultati sperati, e se il lavoro del tecnico viene valutato dopo appena sette giornate è altrettanto giusto che pure quello dei dirigenti sia messo sotto esame. Compito del fondo Elliott, responsabilità (anche) di Ivan Gazidis, uomo forte dei rossoneri. Giampaolo era una scelta, e si è rivelata sbagliata: giudizio non nostro, ovviamente, ma della coppia milanista, che ha deciso di tornare sui propri passi. Chiedendo un altro attestato di stima alla proprietà, e puntando su Pioli. È inevitabile che a questo punto dal rendimento del tecnico ex Inter dipenderà anche il futuro del nuovo corso milanista. Cioè di Maldini, e di Boban.