Pioli e una Fiorentina da Europa: in estate tutti i big dovranno restare

© foto di Federico De Luca 2018

La Fiorentina ha avuto una netta metamorfosi negli ultimi mesi. Se pensiamo a com'è partita la stagione, con la gara di San Siro contro l'Inter persa all'esordio, e a come stanno adesso le cose, dopo la vittoria meritatissima contro il Napoli, ci accorgiamo immediatamente di quanto di buono abbia fatto Stefano Pioli nei suoi primi dieci mesi sulla panchina viola e di quali possano essere ancora i margini di miglioramento di una rosa giovane, costruita durante la scorsa estate, quella della rivoluzione, dei tanti addii illustri e degli arrivi in punta di piedi di coloro che adesso sono i protagonisti della rincorsa all'Europa League.

La spina dorsale della squadra viola è importante e va da Marco Sportiello a Giovanni Simeone, passando per German Pezzella, Jordan Veretout, Milan Badelj e Federico Chiesa. Ecco, per premiare Pioli e per dare continuità a un progetto nato da poco la cosa da fare è una soltanto: trattenerli tutti e costruire intorno a loro una formazione che possa lottare per le prime sei posizioni della classifica. Lo scorso anno, al momento della sua firma con il club gigliato, il tecnico ha accettato l'incarico pur sapendo che i migliori se ne sarebbero andati e anche per questo motivo meriterebbe che i suoi giocatori, cresciuti anche grazie a lui, potessero essere a disposizione anche nella stagione che verrà, evitando di vivere un mercato incerto fino all'ultimo.

Le ultime tre gare della Serie A in corso ci diranno se la Fiorentina parteciperà o no alla prossima Europa League ma a prescindere da questo la società dovrà fare tutto il possibile per trattenere i big, anche se per quel che riguarda Badelj non sarà semplice, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e che la decisione finale spetterà solo e soltanto a lui.