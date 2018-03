Pioli: "Famiglia Astori speciale. Tifosi? Avrei voluto abbracciarli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel ricordo di Davide Astori. Stefano Pioli, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della partita interna contro il Benevento, ha così parlato della famiglia del capitano tragicamente scomparso: "Un pensiero alla famiglia, sono persone speciali, li abbraccio e presto li incontrerò. Per Francesca e Vittoria non so proprio cosa dire, solo che noi ci saremo sempre per loro. I nostri tifosi hanno a volte la lingua lunga, ma un cuore grandissimo: avrei voluto abbracciarli ad uno ad uno per consolarci e trovare insieme la forza per andare avanti. Un ringraziamento a tutto il mondo del calcio perché una partecipazione così piena di solidarietà è merito di Davide, ma significa che ci sono sicuramente dei principi e di valori", le parole del tecnico della Fiorentina.