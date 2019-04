© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Succede che quando abbiamo giocato bene non siamo riusciti a chiudere le partite, ma oggi non abbiamo giocato bene e non abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che ti serve, è un risultato brutto per la prestazione che abbiamo fatto. I fischi sono meritati, la prestazione non è stata alla nostra altezza, non possiamo fare altro che rimboccarci le maniche, che è stato un passo falso e che non siamo questi. E' normale che la squadra stia pensando alla semifinale con l'Atalanta ma contro Torino e Roma abbiamo trovato le motivazioni, oggi non siamo stati da Fiorentina dei tempi migliori".