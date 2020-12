Pioli fissa gli obiettivi: "Oggi non firmo per il quarto posto. Nessuno ci ha messi sotto"

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Parma, parlando anche degli obiettivi del suo Milan: "Questa è una squadra che non va in Champions da tantissimo tempo. L'obiettivo, come dice Paolo Maldini., è quello di migliorare il sesto posto della passata stagione e accorciare il divario dalle prime quattro. Oggi non firmerei per il quinto posto, la squadra è ambiziosa e ha dimostrato di essere alla pari con tutti, anzi, non ci ha messo sotto nessuno. Siamo sempre stati all'altezza. Se firmerei per il quarto posto? Firmerei il rinnovo del contratto".

