Pioli: "Gazidis mi aveva sempre detto che non era stata presa alcuna decisione"

vedi letture

Stefano Pioli ha commentato la notizia del suo rinnovo , parlando in particolare dei colloqui avuti con Ivan Gazidis, che sembrava avesse scelto Ralf Rangnick come allenatore del Milan per la prossima stagione: "Ho sempre parlato con lui, e soprattutto lui ha avuto un colloquio con me prima della partita col Genoa, quando erano iniziate a circolare alcune voci. Mi aveva ribadito che le scelte non erano ancora state prese, e che il mio lavoro sarebbe stato giudicato nelle partite che mancavano. Io avuto un rapporto più diretto con Maldini e Massara, che sono a Milanello tutti i giorni, ma lui ha iniziato a venire più spesso. Mi ha sempre manifestato il suo apprezzamento, poi lunedì c'è stata la chiamata".